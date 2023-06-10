Finalde Manchester City'den Kevin De Bruyne sakatlandı Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geldiği maçta İngiliz ekibinde Kevin De Bruyne sakatlık geçirdi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. Bu dev maçta İngiliz ekibi City, sakatlık şoku yaşadı. Manchester City'de sakatlanan Kevin De Bruyne, 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerini Foden'a bıraktı Maçın kalan bölümünde İngiliz oyuncu Phil Foden'a görev aldı. Belçikalı yıldız oyundan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kevin De Bruyne 2021 finalinde Chelsea ile karşı karşıya geldikleri maçta da sakatlanarak oyundan çıkmıştı.