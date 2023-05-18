Hakan Çalhanoğlu: Evime geliyorum Interli milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan'ı eleyerek İstanbul'da oynanacak final biletini kaptı. Hakan, sosyal medya hesabından “Evime geliyorum” paylaşımı yaptı.

Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında iki İtalyan devi karşı karşıya geldi. Inter, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Milan'ı, kendi sahasında da 1-0'la geçerek adını İstanbul'da oynanacak finale yazdırdı.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu şöyle konuştu:

"İki ay önce bunun için bir rüya diyordum. Şimdi benim evimde (Türkiye'de) final oynayacağız, orada olmak bir hayal. Teknik heyeti, tüm takım arkadaşlarımı, taraftarları tebrik ediyorum. Bugün bizim için çok değerliydi. Çok mutluyum."

"Evime geliyorum"

Inter takımının yıldız orta sahası, sosyal medya hesabından ise Inter formalı, elinde Türk Bayrağı bulunan ve fonda İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nin yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Evime geliyorum." notunu düştü.. 29 yaşındaki futbolcu, finalde forma giymesi durumunda Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra bu başarıyı yakalayan dördüncü Türk futbolcu olacak.