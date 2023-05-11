Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Milan'ın ev sahipliğinde San Siro'da oynanan maçı Inter 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Edin Dzeko ve 11. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.
İlk golün asistini yaptı
Inter'in galibiyetinde ise Hakan Çalhanoğlu önemli rol oynadı. Milli futbolcumuz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 29 yaşındaki oyuncu, Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.
Hakan ayrıca, 16. dakikada ceza sahası dışından şansını denediği pozisyonda direği geçemedi. Hakan, 78. dakikada ise yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.
Kadroda 9 Interli yer aldı
Bu başarılı performansının ardından milli futbolcumuz Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
İşte haftanın 11'i:
Andre Onana - Inter
Federico Dimarco - Inter
Matteo Darmian - Inter
Francesco Acerbi - Inter
Alessandro Bastoni - Inter
Denzel Dumfries - Inter
Kevin De Bruyne - Manchester City
Hakan Çalhanoğlu - Inter
Henrik Mkhitaryan - Inter
Vinicius Jr. - Real Madrid
Edin Dzeko - Inter