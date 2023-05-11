Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan ile karşı karşıya geldi. Milan'ın ev sahipliğinde San Siro'da oynanan maçı Inter 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Edin Dzeko ve 11. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.

İlk golün asistini yaptı

Inter'in galibiyetinde ise Hakan Çalhanoğlu önemli rol oynadı. Milli futbolcumuz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 29 yaşındaki oyuncu, Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

Hakan ayrıca, 16. dakikada ceza sahası dışından şansını denediği pozisyonda direği geçemedi. Hakan, 78. dakikada ise yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Kadroda 9 Interli yer aldı

Bu başarılı performansının ardından milli futbolcumuz Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

İşte haftanın 11'i:

Andre Onana - Inter

Federico Dimarco - Inter

Matteo Darmian - Inter

Francesco Acerbi - Inter

Alessandro Bastoni - Inter

Denzel Dumfries - Inter

Kevin De Bruyne - Manchester City

Hakan Çalhanoğlu - Inter

Henrik Mkhitaryan - Inter

Vinicius Jr. - Real Madrid

Edin Dzeko - Inter

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde