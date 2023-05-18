Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçebilir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının ardından, İstanbul'da oynanacak finalde kupayı tarihte ilk kez bir Türk oyuncu kazanabilir.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.

Inter'in kaptanı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.

Çalhanoğlu final maçından zaferle ayrılırsa "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk bir futbolcunun elinde yükselecek.

11 maça çıktı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.

Bu karşılaşmalarda milli oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Hakan tarihe geçecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu'nun forma giymesiyle bu sayı 5'e çıkacak.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen 4 Türk futbolcu; Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı kazanma başarısı gösteremedi.

Daha önce 4 isim final oynadı

Arda Turan, İspanya ekibi Atletico Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı.

Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda final oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.

Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda final oynadı. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.