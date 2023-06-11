İtalyan basını: Çok yazık İngiltere'nin Manchester City takımının, İtalyan ekibi Inter'i UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 1-0 yenerek şampiyon olması, müsabakayı İtalya'dan takip eden Inter taraftarlarını üzdü.

AA

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan önemli final müsabakası öncesinde, Inter takımının kenti Milano'da mavi-siyahlı taraftarlar büyük heyecan ve coşkuyla maçı bekledi.

Inter kulübünün organizasyonuyla takımın maçlarını oynadığı Giuseppe Meazza Stadı'na final için dev ekran kurulurken, yaklaşık 40 bin taraftar maçı buradan izledi. Taraftarlar sık sık takımları lehine tezahüratta bulundu.

Stada giremeyen pek çok taraftar da kentin farklı noktalarında kafelerde büyük ilgiyle karşılaşmayı takip etti.

Taraftarlar hayal kırıklığına uğradı

Özellikle maçın son anlarında, Inter'in yakaladığı gol fırsatlarında taraftarlar büyük heyecan yaşarken, mavi-siyahlı takımın gol fırsatlarını değerlendirememesi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Inter'in aradığı golü bulamaması ve Manchester City'nin 1-0'lık sonuçla Şampiyonlar Ligi'ni kazanması, mavi-siyahlı İtalyan taraftarların üzüntüyle dağılmasına yol açtı.

"Çok yazık"

Final maçının ardından Inter'in mağlubiyeti İtalyan basınına da yansıdı.

La Gazzetta dello Sport; "Çok yazık", Corriere dello Sport; "Inter, İstanbul'da acı gözyaşı içinde. City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor", Tuttosport; "Inter, finalde kaybediyor. Guardiola Avrupa Şampiyonu" manşetiyle dev maçın sonucunu duyurdu.

Sportmediaset kanalı ise "Güzel Inter sadece Rodri'nin golüne teslim oldu. City, Avrupa Şampiyonu" başlığını kullandı.

Kanalın internet sitesindeki haberde de bu sezon Roma, Fiorentina ve Inter'in UEFA'nın 3 farklı kupasında da final oynadığına dikkat çekilerek, "İtalyan takımlarından üçleme beklenirken, bunun tersten gerçekleştiği ve 3 İtalyan ekibinin de finallerini kaybettiği" yazıldı.