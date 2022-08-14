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Kopenhag - Trabzonspor maçının hakemi
Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
- 14.08.2022 - 12:45
- Güncelleme : 14.08.2022 - 13:05
Trabzonspor, 16 Ağustos Salı günü Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak mücadele, Danimarka'da oynanacak.
Michael Oliver düdük çalacak
Öte yandan Kopenhag - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.