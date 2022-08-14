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    Kopenhag - Trabzonspor maçının hakemi

    Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
    • 14.08.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 13:05
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    Kopenhag - Trabzonspor maçının hakemi

    Trabzonspor, 16 Ağustos Salı günü Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak mücadele, Danimarka'da oynanacak.

    Michael Oliver düdük çalacak

    Öte yandan Kopenhag - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

    Kopenhag - Trabzonspor maçının hakemi #1


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