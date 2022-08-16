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Kopenhag- Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag deplasmanına konuk olacak.
- 16.08.2022 - 09:23
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenag ile karşı karşıya gelecek.
Parken Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Kopenhag: Johnsson, Diks, Vavro, Boilesen, Kristansen, Zeca, Johannesson, Amoo, Falk, Claesson, Biel
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius