Liverpool -Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool -Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devlerin bir araya geldiği Şampiyonlar Ligi'nde, nefes kesen karşılaşmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, "Liverpool -Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte maçın tüm detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar devam ederken, futbolseverler ise maçlara dair detayları araştırıyor.

Liverpool, Porto ile karşılaşmaya hazırlanırken, maçın favorisi ise Liverpool olarak gösteriliyor.

Porto'nun ev sahipliği yapacağı maç, Şampiyonlar Ligi'nin en önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor.

90 dakika boyunca güzel bir mücadeleye sahne olacak olan Porto - Liverpool maçına ilişkin ise zaman ve saat bilgisi gündeme geldi.

Peki, Liverpool -Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PORTO - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto - Liverpool maçı 28 Eylül 2021 Salı, yani bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.

PORTO - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen platformunda naklen yayınlanacak. Platform şifreli olduğu için sadece üye olan kullanıcılar izleyebilecek.