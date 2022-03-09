Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşında Liverpool, sahasında Inter'e 1-0 yenilse de ilk maç üstünlüğü ile çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool, rövanş maçında İtalyan rakibi Inter'i ağırladı.

Çekişmeli geöen mücadeleyi Inter 1-0 kazansa da Liverpool, ilk maçtaki 2-0'lık üstünlüğü ile çeyrek finale yükselen takım oldu.

MARTINEZ'İN GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşmada Inter'in golünü 61. dakikada Lautaro Martinez kaydederken, 63. dakikada Alexis Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Interli Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı.