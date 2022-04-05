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    Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 17:14
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    Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    Devlerin yarıştığı Şampiyonlar Ligi tüm heyecanıyla devam ederken, nefes kesen karşılaşmalara sahne oluyor.

    Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı ise bu gece başlıyor ve Manchester United’ın Atletico Madrid ile karşılaşacağı gecede Benfica, Liverpool’u konuk edecek.

    Bu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorusunu araştırıyor.

    İki güçlü takımın karşılaşacağı karşılaşmayı takip etmek için zaman ve saat bilgisi önem kazandı.

    Peki, Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...

    MANCHESTER CİTY -  ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

    Etihad Stadyumu’nda oynanacak maç 5 Nisan 2022 Salı günü TSİ saat 22:00’de başlayacak. Hakem Istvan Kovacs’ın düdük çalacağı müsabaka Exxen dijital yayın platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

    Manchester City - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? #1


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