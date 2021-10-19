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Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 19:31
Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa'nın en güçlü takımlarının yer aldığı kıran kırana mücadelelere sahne oluyor.
Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi maçları, 3. hafta grup mücadeleleri ile ekrana gelecek.
Maçlar futbolseverler tarafından takip edilirken, güçlü takımlar arasında olan Manchester City bir diğer güçlü takım Club Brugge ile karşılaşacak.
Herkesin merakla beklediği maçta Manchester City favori olarak bir adım öne çıkarken, Club Brugge ise gücünü sahada göstermeye hazırlanıyor.
Maçı izlemek isteyen futbolseverle, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkisine araştırma yapıyor.
Peki, Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
CLUB BRUGGE - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Club Brugge - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
Bu heyecan dolu karşılaşma Brugge'da, Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.
CLUB BRUGGE - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Club Brugge - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek.