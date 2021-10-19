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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manchester City, Club Brugge ile karşılaşacak. Manchester City - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta?