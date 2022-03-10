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    Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

    Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Sporting Lizbon ile golsüz berabere kalırken, ilk maçta 5-0 kazandığı için çeyrek finale yükseldi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 01:09
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    Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları devam ediyor.

    Geçen yılın finalisti Manchester City, deplasmanda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk etti.

    GOL OLMADI, CITY RAHAT TURLADI

    Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki takım da golsüz eşitliği bozamadı ve Pep Guardiola'nın öğrencileri çeyrek finale çıktı.


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