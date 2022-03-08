Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistlerin belli olacağı karşılaşmalar başlıyor. Bu kapsamda; Manchester City - Sporting Lizbon karşılaşacak. Peki, Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman?

Devlerin ligi olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, takımlar tur için sahaya çıkmaya başlayacak.

Artık çeyrek final biletleri için sahaya çıkacak takımlar, kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak.

Bu kapsamda dikkati çeken karşılaşmalar arasında; Manchester City - Sporting Lizbon maçı yer alıyor.

İki dev takımın oynayacağı maçı Halil Umut Meler yönetmeye hazırlanırken, karşılaşmanın zaman ve saati merak edilmeye başladı.

Futbolseverler detaylar için, "Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Manchester City - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

MANCHESTER CİTY - LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında İngiliz ekibi Manchester City, ilk maçta deplasmanda 5-0 mağlup ettiği Sporting Lizbon’la, bu kez evinde karşılaşacak.

Manchester City - Sporting Lizbon maçı, 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka saat 23.00'te başlayacak.

Bu heyecan dolu karşılaşma Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.Manchester City - Sporting Lizbon maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.