Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Manchester United, Atalanta ile karşılaşacak. Peki,Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları verilen kısa bir aranın ardından devam ediyor.

Peş peşe ekrana gelecek olan karşılaşmalar, futbolseverlere heyecanlı dakikalar yaşatacak.

Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımlarından Manchester United, yine güçlü takımlardan olan Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Atalanta maçı bizim için diğer maçlara oranla daha önemli çünkü milli oyuncumuz Merih Demiral, sahada olacak.

Bu nefes kesen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER UNİTED - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Bu heyecan dolu karşılaşma Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından naklen yayınlanacak.

Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli, CBC Sports'tan ise şifresiz olarak izleyebilecek.