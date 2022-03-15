Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Atletico Madrid’i konuk edecek. Peki, Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devlerin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken, bazı takımlar rövanş karşılaşmalarına çıkacak.

Her takım tur biletini cebine koymak istiyor ancak sadece golleriyle fark yaratan kulüpler finale yükselebilecek.

Bu kapsamda devlerin arenasında Manchester United, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Atletico Madrid’i konuk edecek.

Manchester United’in Atletico Madrid ile karşılaşacağı gecede Ajax ise Benfica’yı konuk etmeye hazırlanıyor.

Bu dev maçlardan Manchester United - Atletico Madrid karşılaşmasını kaçırmak istemeyenler ise zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Manchester United - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

MANCHESTER UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

United - Atletico Madrid maçı 15 Mart 2022 Salı günü yani bugün oynanacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan müsabaka saat 23:00’te başlayacak ve Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta çeyrek finalistlerin tamamı belli olacak. Bu iki güç takımın arasında oynanan ilk mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf çeyrek finale yükselecek, beraberlik halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.