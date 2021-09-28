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Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 15:37
- Güncelleme : 28.09.2021 - 15:38
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, Manchester United sahasında Villarreal'ı ağırlayacak.
Ronaldo'nun sahnede olacağı maç için favori Manchester United olurken, Villarreal ise kazanmakta kararlı.
90 dakika boyunca nefes kesen anlara sahne olacak olan karşılaşma için, futbolseverler ekran başında olacak.
Bu keyifli maçı kaçırmak istemeyenler, maçın zaman ve saat bilgisine ulaşmak istiyor.
Maçı izlemek isteyenler, "Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
MANCHESTER UNİTED - VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
MANCHESTER UNİTED - VİLLARREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester United - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
- MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Varene, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Bruno Fernandes, Sancho, Pogba, Cristiano Ronaldo
- VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Moreno, Capoue, Coquelin, Parejo, Danjuma, Paco Alcácer