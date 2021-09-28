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Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United - Villarreal maçının rüzgarı esecek. Peki, "Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte maça dair tüm ayrıntılar...