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    Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. grup maçında Manchester United ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 21:43
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    Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi maçları tüm heyecanıyla devam ederken, grup maçlarında sona gelindi.

    Grup çıkan takımlar büyük oranda belli olurken, eleme heyecanı bir maç daha futbolseverlerle buluşacak.

    Şampiyonlar Ligi'nin son grup eleme maçlarını kaçırmak istemeyenler ise detayları araştırmaya başladı.

    Büyük karşılaşmalara sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde, Manchester United ile Young Boys kozlarını paylaşacak.

    Bu maçı izlemek isteyenler, "Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    MANCHESTER UNİTED - YOUNG BOYS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Manchester United - Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı 8 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

    Bu zorlu müsabaka Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

    Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MANCHESTER UNİTED - YOUNG BOYS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Manchester United - Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

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