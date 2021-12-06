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Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. grup maçında Manchester United ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?