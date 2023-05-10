Milan - Inter maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan devi Milan ile Inter kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan devi Milan ile Inter karşı karşıya geliyor.

San Siro Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 3 mücadeleden birini Milan kazanırken, ikisinde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ezeli rakiplerin ligin ikinci yarısında oynadıkları maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Eksikler

Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı bulunuyor. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Rafael Leao'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Inter'de Skriniar, Gosens ve Dalbert sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Bennacer, Brahim Diaz, Giroud

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Lukaku