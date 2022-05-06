Mohamed Salah: Hesaplaşma zamanı

Liverpool takımının yıldız oyuncusu Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi finalı öncesi sosyal medya hesabından "hesaplaşma zamanı" ifadesini kullandığı bir paylaşım yaptı.

2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi finalistleri 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde oynanan mücadelelerle belli oldu. Manchester City takımını 6-5(toplamda) ile geçen Real Madrid ve turnuvanın sürpriz takımı Villarreal'i 5-2(toplamda) ile eleyen Liverpool karşı karşıya gelecek.

Final mücadelesi 28 Mayıs akşamı Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.





İki finalist 2018 yılındaki finalde de karşı karışya gelmişti. Loris Karius'un hatalarının damga vurduğu maçta Mohamed Salah, 25. dakikada Sergio Ramos'tan aldığı darbe ile sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Maçı İspanyol ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı.





Rövanş olacak

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, salı günü BT Sport'a verdiği röportajda, finalde rakip olarak Real Madrid'i istediğini söylemişti. Liverpool'un gol makinesinin talebi gerçek oldu. Bu, bir anlamda 2018 Şampiyonlar Ligi finalinin de rövanşı olacak.

Liverpool'un Villarreal'i elediği maç sonrası Real Madrid'den intikam almak isteyip istemediği sorusuna, "2018 finalinde onlara karşı kaybettik, bu yüzden onlara karşı oynamak ve maçı kazanmak istiyorum." yanıtını veren Salah, sosyal medya hesabından İspanyol devine gözdağı verdi ve "hesaplaşma zamanı" ifadelerini kullandı.







