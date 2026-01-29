Okan Buruk'tan play-off için iddialı mesaj

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester City’ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. oldu.

Galatasaray, bu sonuçla son 16 play-off turunda yoluna devam edecek.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇEKİNGEN BAŞLADIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maça çekingen başladık. Rakip de erken gol attı. Ön alan baskılarında yerleşemedik, rakibin değişen dizilişleri vardı. Doku'yu çizgide beklerken, daha içeride oynadı. Devre arası konuştuk ve ikinci yarı çok daha önde oynadık.

"İKİNCİ YARIDA DEĞİŞTİ"

Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik. Maçın sonunda 3-4-1-2'ye döndük.

"BİZE YAKIŞAN OYUN"

Okan Buruk, şunları dedi:

İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakışan bir oyun... İlk yarıdaki oyunu biz çok oynamadık. Geride beklerken de pozisyon veriyorsunuz.

PLAY-OFF İÇİN İDDİALI MESAJ

Buruk ayrıca şu sözleri sarf etti:

Juventus veya Atletico Madrid'den biri gelecek. Atletico ile yakın zamanda oynadık, Juventus da bildiğimiz takım. Daha yüksek puan alıp, daha farklı takımlarla da eşleşebilirdik. Kim olursa olsun iddialıyız. Biraz da kader diyelim. Bakalım, hayırlısı olsun.

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Ev sahibi ekibi galibiyeti ve lig etabını ilk 8 içinde bitirdiği için tebrik eden Buruk, müsabakayla ilgili, "İki devre arasındaki oyunumuzda büyük fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon verdik. İki tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık, baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse yüzde 58-60'a yaklaşan topa sahip oranı, Manchester City deplasmanı için mutlu olduğumuz taraftı. Ancak daha çok pozisyon üretebilirsek... 2-0 sonrasında aldığımız riskler ve rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da oynadığı, futbolun güzel olduğu, saha içerisinde futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu." diye konuştu.

"TRANSFER DÖNEMİNDE TAKVİYELERİMİZ OLACAK"

Play-off turunda İtalya'nın Juventus veya İspanya'nın Atletico Madrid takımlarından biriyle karşılaşacaklarını dile getiren Buruk, "Bu maça çıkmadan önce ligi nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Hangi rakibin geleceğini bilmiyorsunuz. Yeni format takımlar için şans işi. Juventus da Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık. Onları biraz daha fazla tanıyoruz. Kim olursa olsun biraz daha cesaretli oynamamız lazım. Galatasaray her zaman cesur oynar. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi sahamızdaki ilk maçta ortaya koymamız gerek. Kimle oynarsak oynayalım en iyisini yapacağız. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da sonraki turda oynaması bizim için büyük bir şans olacak." ifadelerini kullandı.