Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında karşılaştığı PAOK'a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Yunan temsilcisi PAOK'a konuk oldu.

Toumba Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşma, PAOK'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansını kaybetti. Siyah - beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Yunan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7. ve 24. dakikalarda Tzolis ile 30. dakikada Pelkas kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 37. dakikada Cyle Larin kaydetti.

PAOK'un 41. dakikada kullandığı penaltıda Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER SAHADA

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferler Welinton, N'Sakala ve Bernard Mensah'a ilk 11'de görev verdi.

WELINTON PENALTI YAPTIRDI

Siyah - beyazlıların Alanyaspor'dan transfer ettiği Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk maçında penaltıya sebebiyet verdi. Tecrübeli stoper, 40. dakikada gelişen PAOK atağında ceza sahasında yaptığı müdahale ile rakibini yere düşürdü ve hakem Daniele Doveri beyaz noktayı gösterdi.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI İTİRAZI

85. dakikada gelişen Beşiktaş atağında top, ceza sahası içinde PAOK'un futbolcusunun eline çarptı ancak İtalyan hakem Daniele Doveri "devam" dedi. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, pozisyona uzun süre itiraz etti.