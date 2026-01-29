Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8’inci haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, play-off oynayacak.

Manchester City forması giyen ve takımının ikinci golünü atan Rayan Cherki, Galatasaray maçının ardından konuştu.

"GALATASARAY ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Fransız yıldız, "Galatasaray çok iyi bir takım. Bu yüzden gururluyuz. İyi bir maç çıkardık, kazandık. Bu bizim için çok önemliydi." dedi.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Cherki, "Çok gurur duyuyorum, en iyi kulüplerden birinde oynuyorum ve burada olduğum için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.