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Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. grup maçında Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?