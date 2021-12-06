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Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 22:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmalar heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.
Devlerin yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde, Real Madrid ile Inter karşılaşması seyirci ile buluşacak.
Bu nefes kesen maçı kaçırmak istemeyenler, karşılaşmanın zaman ve saatine ilişkin detayları araştırıyor.
Futbolseverler, "Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
REAL MADRİD - INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Inter Şampiyonlar Ligi maçı 7 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Bu zorlu müsabaka Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
REAL MADRİD - INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Inter Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.