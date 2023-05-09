Real Madrid - Manchester City maçının muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geliyor.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Mayıs Çarşamba günü Ettihad Stadı'nda oynanacak.

Eksikler

Real Madrid'de savunmanın önemli ismi Eder Militao, cezası nedeniyle oynayamayacak.

Manchester City'de eksik isim bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji, De Bruyne, Rodri, Gündoğan, Bernardo Silva, Haaland, Grealish