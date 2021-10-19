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- Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 16:25
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları devam ederken, Avrupa'nın en güçlü takımları kıran kırana bir mücadele sergiliyor.
Futbolseverlere seyir zevki sunan ve heyecanlı anlara sahne olan karşılaşmalar, verilen kısa bir aranın ardından devam ediyor.
Grup maçlarının oynandığı 3. haftada Real Madrid, bir diğer güçlü takım olan Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
İki dişli takımın maçını izlemek isteyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.
Futbolseverler, "Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
SHAKHTAR DONETSK- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, NSC Olimpiyskiy Stadyumu'nda oynanacak.
SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak zleyebilecek.