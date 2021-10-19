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Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Real Madrid, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Peki, Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?