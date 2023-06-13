Şampiyon Manchester City, ülkesinde coşkuyla karşılandı

AA
Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya geldi.
Şampiyon, taraftarıyla buluştu
Rodri'nin tek golüyle karşılaşmadan 1-0'lık zaferle ayrılan Manchester City, böylece tarihinde ilk kez Devler Ligi şampiyonu olarak tarih yazdı.
Dün ülkesine dönen İngiltere temsilcisi, Manchester kentinde düzenlenen törenle taraftarlarıyla bir araya geldi.
Bu sezon Premier Lig ve FA Cup'ı da kazanan City, İngiliz futbolunda Manchester United'dan sonra üçleme yapan ikinci kulüp olmuştu.
İşte o coşkulu anlardan kareler...