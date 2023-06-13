Şampiyon Manchester City, ülkesinde coşkuyla karşılandı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City, ülkesinde coşkuyla karşılandı. Şampiyon takım, taraftarıyla doyasıya kutlama yaptı.

AA Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya geldi. Şampiyon, taraftarıyla buluştu Rodri'nin tek golüyle karşılaşmadan 1-0'lık zaferle ayrılan Manchester City, böylece tarihinde ilk kez Devler Ligi şampiyonu olarak tarih yazdı. Dün ülkesine dönen İngiltere temsilcisi, Manchester kentinde düzenlenen törenle taraftarlarıyla bir araya geldi. Bu sezon Premier Lig ve FA Cup'ı da kazanan City, İngiliz futbolunda Manchester United'dan sonra üçleme yapan ikinci kulüp olmuştu. İşte o coşkulu anlardan kareler...

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