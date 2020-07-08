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- Şampiyonlar Ligi kura çekimi 10 Temmuz'da
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 10 Temmuz'da
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 17:51
Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor.
Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea-Bayern Münih, Napoli-Barcelona, Real Madrid-Manchester City ve Lyon-Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak.
10 Temmuz Cuma günü yapılacak kura çekiminde bu eşleşmelerin kazananları ve çıkmayı garantileyen 4 takım arasında bir eşleşme sağlanacak.
8 AĞUSTOS'TA HEYECAN START ALACAK
7-8 Ağustos tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak. 8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.