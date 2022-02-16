Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Maçları izlemek isteyenler, "Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunu araştırıyor.

Devlerin yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu çünkü son 16 turu karşılaşmaları başlıyor.

Avrupa'nın 1 numaralı arenasında devler kozlarını paylaşırken, futbol seyircileri ise futbola doyacak.

Birbirinden heyecanlı ve önemli karşılaşmaların oynanacağı Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmak istemeyenler, zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Bu kapsamda futbolseverler, "Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte yanıtı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda; 15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyorlar Ligi mücadeleleri ülkemizde Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

EXXEN SPORA NASIL ÜYE OLUNUR, ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada ad soyad ve e-posta bilgilerinizi yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen platformunda birçok farklı üyelik sistemi uygulanıyor. Exxen bireysel üyelik satın alanlar aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.