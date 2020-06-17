Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tek maç olacak

UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin tek maç üzerinden, play-off maçlarının ise çift maç üzerinden oynanacağını açıkladı.

Ülkelerdeki koronavirüs süreçleri ve ilgili federasyonlarla yaptığı görüşmelerin ardından daha önce almış olduğu kararları revize eden UEFA, Şampiyonlar Ligi ile ilgili de son kararını verdi.

Bu sene İstanbul'da yapılması planlanan final karşılaşmasını Lizbon'a alan yetkililer, önümüzdeki sene oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini iste İstanbul'a verdi.

ÖN ELEMELER TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Öte yandan UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin tek maç üzerinden, play-off maçlarının ise çift maç üzerinden oynanacağını da açıkladı.