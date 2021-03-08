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    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı

    Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının ardından, adını çeyrek finale yazdıracak takımlar belli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 10:32
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    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

    CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

    Yarın Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak mücadeleyi, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

    Yarın:

    Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (3-2)

    Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

    10 Mart Çarşamba:

    Liverpool (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (2-0)

    Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) (4-1)

    16 Mart Salı:

    Real Madrid (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-0)

    Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (2-0)

    17 Mart Çarşamba:

    Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (1-0)

    Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (4-1)

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı #1

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