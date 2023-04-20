Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, ilk maçın avantajıyla yarı finalde

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçları tamamlandı.
İngiliz ekibi Manchester City, Alman rakibi Bayern Münih'e konuk olduğu karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmada City'nin golünü 57'de Erling Haaland, Bayern Münih'ün golünü ise 83'te penaltıdan Jashua Kimmich kaydetti.
City, ilk maçın avantajıyla yarı finale çıktı
İngiliz ekibi, ilk maçtaki 3-0'lık skorun avantajıyla yarı finale yükselerek Real Madrid'in rakibi oldu.
Real Madrid - Manchester City maçları 9 ve 16 Mayıs'ta oynanacak.