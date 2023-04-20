Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, ilk maçın avantajıyla yarı finalde
ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçları tamamlandı.

İngiliz ekibi Manchester City, Alman rakibi Bayern Münih'e konuk olduğu karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada City'nin golünü 57'de Erling Haaland, Bayern Münih'ün golünü ise 83'te penaltıdan Jashua Kimmich kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, ilk maçın avantajıyla yarı finalde

City, ilk maçın avantajıyla yarı finale çıktı

İngiliz ekibi, ilk maçtaki 3-0'lık skorun avantajıyla yarı finale yükselerek Real Madrid'in rakibi oldu.

Real Madrid - Manchester City maçları 9 ve 16 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları