UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi. En dikkat çeken eşleşme Manchester United-PSG maçı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.00'te başlayan kura çekimiyle belli oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.





İŞTE EŞLEŞMELER

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Lille - Chelsea

Manchester United - PSG





RONALDO - MESSI YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Uzun yıllardır aralarında bir rekabet olan Lionel Messi ve Ronaldo da Manchester United-PSG eşleşmesinin ardından birbirlerine bir kez daha rakip oldu. Futbolseverler, ikiliyi bir kez daha karşı karşıya izleyecek.