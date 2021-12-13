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    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi. En dikkat çeken eşleşme Manchester United-PSG maçı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 14:47
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.00'te başlayan kura çekimiyle belli oldu.

    Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

    Şampiyonlar Ligi nde son 16 turu eşleşmeleri #1

    İŞTE EŞLEŞMELER

    Benfica - Real Madrid

    Villarreal - Manchester City

    Atletico Madrid - Bayern Münih

    Salzburg - Liverpool

    Inter - Ajax

    Sporting - Juventus

    Lille - Chelsea

    Manchester United - PSG

    Şampiyonlar Ligi nde son 16 turu eşleşmeleri #2

    RONALDO - MESSI YENİDEN KARŞI KARŞIYA

    Uzun yıllardır aralarında bir rekabet olan Lionel Messi ve Ronaldo da Manchester United-PSG eşleşmesinin ardından birbirlerine bir kez daha rakip oldu. Futbolseverler, ikiliyi bir kez daha karşı karşıya izleyecek.

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