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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi. En dikkat çeken eşleşme Manchester United-PSG maçı oldu.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 14:22
- Güncelleme : 13.12.2021 - 14:47
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.00'te başlayan kura çekimiyle belli oldu.
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting - Juventus
Lille - Chelsea
Manchester United - PSG
RONALDO - MESSI YENİDEN KARŞI KARŞIYA
Uzun yıllardır aralarında bir rekabet olan Lionel Messi ve Ronaldo da Manchester United-PSG eşleşmesinin ardından birbirlerine bir kez daha rakip oldu. Futbolseverler, ikiliyi bir kez daha karşı karşıya izleyecek.