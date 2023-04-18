Skandal iddia: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak

Finali İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi'nde sezonun son evresine girilirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul'da oynanması planlanan 2022-23 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınabileceği öne sürüldü.

İngiliz basınından Independent'in haberine göre; Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması gündeme geldi.

Independent'in haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Seçim nedeniyle İstanbul'da ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, siyasi uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer bu durum gerçek olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir. Son 3 sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu yapmaya artık çok daha hazır durumda."