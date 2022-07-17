Tisserand ve Lemos hazırda bekletiliyor

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi UEFA listesine sadece 2 stoperin yazılması, teknik heyeti bir B planı arayışına itti. Lemos ve Tisserand olası bir durumda kadroya eklenecek.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin kadrodan çıkarılmasından sonra 20 Temmuz'da Dinamo Kiev'le oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında savunmanın Serdar Aziz-Attila Szalai'den oluşması bekleniyor.

Ancak sarı lacivertli ekibin teknik direktör Jorge Jesus ve ekibi her ihtimale karşı defansın göbeği için Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos'u da hazırda bekletiyor. Bilindiği gibi UEFA, Şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında takımlara maçın başlamasına 24 saat kalaya kadar 2 oyuncu ekleme-çıkarma imkanı sunuyor.

Tüm güçleriyle çalışıyorlar

Bunu hesaba katan teknik ekip ayrılması gündemde olan Lemos ve transferle gitmesi beklenen Tisserand'ı bir sakatlığa karşı tedbiren hazır bekletiyor. Dün iki oyuncunun antrenmanda büyük bir ciddiyetle çalışması da dikkatlerden kaçmadı.