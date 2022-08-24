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    Trabzonspor maçı öncesi Kopenhaglı oyuncuların yorgunluğu

    Trabzonspor maçı öncesi Kopenhaglı oyuncuların yorgunluğu

    Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Trabzonsporlu taraftarlar, Kopenhaglı oyuncuların otelinin önünde sabaha kadar havai fişek patlattı. Oyuncuların antrenmandaki yorgunluğu dikkat çekti.
    • 24.08.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:30
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    UEFA Şampiyonlar Lig’i play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor, 2-1 kaybetmişti.

    İlk maçta bordo-mavili takımın kaldığı otele yakın bir yerde havaifişek gösterisi yapılmıştı.

    Trabzonsporlu idarecilerinin şikayetine rağmen gösteri devam etmişti.

    Kopenhag takımının kaldığı otelin önünde toplandılar

    Yaşanan bu gelişmelerin üzerine, bu gece geç saatlerde bordo-mavili taraftarlar da Akçaabat’ta bir otelde kalan FC Kopenhag takımının kaldığı otelin önüne gelerek sloganlar attı ve havafişek gösterisi yaparak ses yaptı.

    Trabzonspor maçı öncesi Kopenhaglı oyuncuların yorgunluğu #1

    Kopenhaglı oyuncuların yorgunluğu

    Gösterilerin ardından Kopenhaglı oyuncular, bugün maç öncesi antrenmanlarını sürdürdü.

    Futbolcuların antrenmandaki yorgunluğu kameralara yansıdı. Trabzonsporlu taraftarlar o anları sosyal medyada paylaşarak eğlendi.

    Trabzonspor maçı öncesi Kopenhaglı oyuncuların yorgunluğu İZLE

    Trabzonspor maçı öncesi Kopenhaglı oyuncuların yorgunluğu #2

    Trabzonspor maçı öncesi Kopenhaglı oyuncuların yorgunluğu #3


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