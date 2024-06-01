UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ilk dakikasında sahaya taraftar girdi Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun ilk dakikada durdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol takımı Real Madrid karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk dakikalarında ortalık bir anda karıştı.

İlk dakikada sahaya girdi

Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı dev finalde klasikleşen bir şekilde sahaya taraftarlar girdi. Bu nedenle ise maçın ilk dakikasında oyun durmak zorunda kaldı.

Yaklaşık iki dakikalık beklemenin ardından oyun yeniden başladı.