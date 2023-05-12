UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

İngiliz Daily Mail gazetesinin, kaynak belirtmeksizin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre İstanbul'dan alınacağı iddialarına UEFA'dan yanıt geldi.
"Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak"
UEFA'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur."
Yarı finalde ilk maçlar oynandı
2023 Şampiyonlar Ligi finali Inter - Milan / Manchester City - Real Madrid takımları arasında oynanacak. İlk maçlarda Inter Milan'ı 2-0 yenerken, Real Madrid ile Manchester City ise Bernabeu'da 1-1 berabere kalmıştı.