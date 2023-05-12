UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

İngiliz Daily Mail gazetesinin, kaynak belirtmeksizin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre İstanbul'dan alınacağı iddialarına UEFA'dan yanıt geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur."