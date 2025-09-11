Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin efsanelerini sıraladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Devler Ligi'nin resmi sosyal medya hesabına konuk oldu.
Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz oyuncularını körlemesine sıraladı.
OSIMHEN'İN SIRALAMASI
Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmış oyuncuları şu şekilde sıraladı:
1- Thomas Müller, 2- Raul, 3 Andres Iniesta, 4- Luis Figo, 5- Gianluigi Buffon, 6- Steven Gerrard, 7- Vinicius Jr, 8- Paulo Maldini, 9- Luka Modric, 10- Marcelo
SAKATLANMIŞTI
26 yaşındaki futbolcu, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sakatlanarak kenara gelmişti.
SAĞLIK DURUMU
Galatasaray, Victor Osimhen’in yapılan tetkiklerde ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.