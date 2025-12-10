Victor Osimhen'in gol serisi sona erdi

Abone ol: Google News

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 01:41
  • Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol serisi sona erdi.
  • Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenilirken Osimhen, 90 dakika sahada kaldı ancak gol bulamadı.
  • Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 12 gol atan Osimhen, bu seride 6 gol kaydetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.

Galatasaray'ın santraforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.

GEÇEN SEZON SON 5 AVRUPA MAÇINDA ATMIŞTI

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı.

İYİ PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ

İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

8 MAÇLIK SERİDE 12 GOL ATTI

Bu sezon Devler Ligi'nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

90 DAKİKA OYNADI

Osimhen, 90 dakika sahada kaldığı Monaco müsabakasında 8 maçlık gol atma serisini devam ettiremedi.

