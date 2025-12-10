Victor Osimhen'in gol serisi sona erdi

- Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol serisi sona erdi.
- Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenilirken Osimhen, 90 dakika sahada kaldı ancak gol bulamadı.
- Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 12 gol atan Osimhen, bu seride 6 gol kaydetmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.
Galatasaray'ın santraforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.
GEÇEN SEZON SON 5 AVRUPA MAÇINDA ATMIŞTI
Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı.
İYİ PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ
İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.
8 MAÇLIK SERİDE 12 GOL ATTI
Bu sezon Devler Ligi'nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.
90 DAKİKA OYNADI
Osimhen, 90 dakika sahada kaldığı Monaco müsabakasında 8 maçlık gol atma serisini devam ettiremedi.