Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 27. hafta maçında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, nefes kesen karşılaşmalarla devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 26. haftasında ise Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a son saniye üçlüğü ile 87-85 mağlup oldu.

Son ana kadar mücadele eden ve mağlup olan Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv maçından kayıpsız dönmek istiyor.

Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes'in maçını kaçırmak istemeyenler, "Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv MAÇI 24 Şubat Perşembe günü oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşmada Efes, mutlak galibiyet için sahada olacak.

Temsilcimiz Anadolu Efes'in hemen ardından Cuma günü ise diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaşacak.

Son zamanlarda oldukça iyi bir performans sergileyen Beko, bu maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor.