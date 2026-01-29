Abone ol: Google News

Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 18:00
  • Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta quad tekerlekli sandalye kategorisinde yarı finale yükseldi.
  • Çeyrek finalde Brezilyalı rakibi Leandro Pena'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti.
  • Yarı finalde Hollandalı Sam Schroder ile karşılaşacak.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Dünya 4 numarası Ahmet Kaplan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, Brezilyalı Leandro Pena ile karşılaştı.

RAKİBİ SAM SCHRODER OLDU

Ahmet, 1,5 saat sonunda korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılarak sonraki turda Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.

