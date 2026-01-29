Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

- Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta quad tekerlekli sandalye kategorisinde yarı finale yükseldi.
- Çeyrek finalde Brezilyalı rakibi Leandro Pena'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti.
- Yarı finalde Hollandalı Sam Schroder ile karşılaşacak.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Dünya 4 numarası Ahmet Kaplan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, Brezilyalı Leandro Pena ile karşılaştı.
RAKİBİ SAM SCHRODER OLDU
Ahmet, 1,5 saat sonunda korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılarak sonraki turda Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.