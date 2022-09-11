Amerika Açık'ta şampiyon Iga Swiatek

Amerika Açık tek kadınlar finalinde Ons Jabeur'u 6-2 ve 6-5'lik setlerle 2-0 yenen Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı.

Tek kadınlar finalinde Dünya bir numarası Iga Swiatek, Tunuslu beş numaralı Ons Jabeur'u 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 21 yaşındaki Polonyalı, sezonun son Grand Slam'indeki setleri 6-2 ve 7-6 (7-5) kazanmayı başardı.

Swiatek, domine ettiği ilk seti 6-2 azanırken; 28 yaşındaki Jabeur ikinci sette rakibini zorladı. Ancak Faslı oyuncunun çabası sonuç vermedi ve Swiatek üçüncü büyük turnuvasını kazandı.

Önceki şampiyonlukları toprak kortta gelmişti

Swiatek'in önceki Grand Slam şampiyonlukları toprak kortta Fransa Açık'ta gelmişti.

Jabeur ise Temmuz'taki Wimbledon'da da finalde şampiyonluğu kaçırmıştı.

Bu galibiyetin ardından Swiatek (Kaybetseydi de) dünya bir numarası olmayı sürdürdü. Jabeaur ise kariyer rekoru kırarak dünya üç numarasına yükseldi.