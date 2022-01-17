Avustralya Açık ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avustralya Açık ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, başlıyor. Peki, Avustralya Açık ne zaman, saat kaçta?

Dünyadaki en önemli 4 tenis turnavasından birisi olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası, artık başlıyor.

Ancak turnuva başlamadan önce dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic'in aşı nedeniyle Avustralya’ya alınmaması, gündemi bir hayli meşgul etti.

Turnuvadan daha çok konuşulan bu durum günlerce sürerken, mahkeme kararı ile Sırp tenisçinin vizesi iptal edildi ve sınır dışı edilmesi kararı çıktı.

Bu gelişmelerin ardından Novak Djokovic'in turnuvaya katılamayacağı açıklanırken, turnuvanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Peki, Avustralya Açık ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tarihleri...

AVUSTRALYA AÇIK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Avustralya Açık, bu yıl 17-30 Ocak tarihlerinde 110. kez organize edilecek. İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 03.00'te Melbourne kentinde başlayacak.

Avustralya Açık karşılaşmaları, Türkiye'de Eurosport ve Eurosport 2 kanallarından canlı izlenebilecek.

VERİLECEK ÖDÜLÜN MİKTARI BELLİ OLDU

2022 Avustralya Açık'ta toplam 75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 731 milyon lira) ödül dağıtılacak.

29 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 30 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlar, 2,875 milyon Avustralya doları (yaklaşık 28 milyon lira) para ödülü alacak.

Salgın öncesi düzenlenen 2020'deki turnuvada tekler şampiyonları için ayrılan para ödülü 4,12'şer milyon Avustralya dolarıydı. Ödül miktarı geçen yıl 2,75 milyon Avustralya dolarına düşmüştü.