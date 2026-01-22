Avustralya Açık'ta Jannik Sinner ve Elena Rybakina üçüncü tura çıktı

- İtalyan Jannik Sinner ve Kazak Elena Rybakina, Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükseldi.
- Sinner, Avustralyalı rakibi James Duckworth'u set vermeden geçti.
- Rybakina ise Fransız Varvara Gracheva'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.
Melbourne kentindeki turnuvanın 5. günü, akşam seansında oynanan ikinci tur maçlarıyla sona erdi.
Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, Avustralyalı James Duckworth'ü 6-1, 6-4, 6-2 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Çek Vit Kopriva ile karşılaşan ABD'li Taylor Fritz (9), 3-0 (6-1, 6-4, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.
Norveçli Casper Ruud (12) ise İspanyol Jaume Munar karşısında 6-3, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 galip geldi.
Hırvat Marin Cilic, Kanadalı Denis Shapovalov'u (21) 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) ve Çek Tomas Machac, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı (31) 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 7-6) yenerek üçüncü tura yükseldi.
RYBAKINA ÜÇÜNCÜ TURDA
Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Kazak Elena Rybakina (5), Fransız Varvara Gracheva'yı 7-5 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-0 yendi.
İki kez Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka (16), Rumen Sorana Cirstea'yı 2-1'lik (6-3, 4-6, 6-2) skorla geçti.
Elemelerden gelen Çek Nikola Bartunkova ise İsviçreli Belinda Bencic'i (10) 6-3, 0-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı.