Avustralya Açık'ta Jannik Sinner, yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 18:26
  • Jannik Sinner, Avustralya Açık’ta Ben Shelton’ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle yenip yarı finale çıktı.
  • Yarı finalde Novak Djokovic ile mücadele edecek.
  • Turnuvada heyecan 11. gün akşam seansında oynanan çeyrek final maçlarıyla sürdü.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.

Melbourne kentindeki turnuvanın 11. gününün akşam seansında çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

SINNER YARI FİNALDE

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner, dünya 8 numarası Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

RAKİP DJOKOVIC

Sinner, finale kalma mücadelesinde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.

