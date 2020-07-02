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Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Tenis dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Novak Djokovic, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Başarılı tenisçi, testin negatife dönüştüğünü açıkladı.