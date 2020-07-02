Dolar
6.8555
0.1241%
Euro
7.7245
0.2426%
Altın
1776.27
0.34%
Borsa
117099.19
1.5472%
G. Altın
390.861
0.2405%
Bitcoin
63266.87
-0.4233%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Tenis dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Novak Djokovic, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Başarılı tenisçi, testin negatife dönüştüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 17:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı #1

    Sırp raket Novak Djokovic'ten iyi haber geldi.

    Djokovic'in basın ekibinden yapılan açıklamada, 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Djokovic ve eşinin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendilerini karantinaya aldıkları ve bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

    Açıklamada, 10 gün önce yapılan testlerde çocuklarının negatif çıktığı da anımsatıldı.

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı #2

    Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Coric'in koronavirüse yakalamasının ardından test yaptıran 33 yaşındaki Djokovic, sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.

    Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin de koronavirüse yakalanmasının ardından, 13-14 Haziran'da Sırbistan'da gerçekleştirilen Adria Tur'un Hırvatistan finali ile Bosna Hersek ayağı iptal edilmişti.

    Parti düzenleyen Djokovic koronavirüse yakalandı - İZLE

    Görüş Bildir