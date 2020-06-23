Djokovic koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in, koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, etkisini sürdürmeye devam ediyor...

Spor camiasında da birçok isimde görülen virüs, son olarak tenisin önemli ismi Novak Djokovic'te de çıktı.

TEST SONUCU POZİTİF

33 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi.