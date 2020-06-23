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    Djokovic koronavirüse yakalandı

    Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in, koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 15:11
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    Djokovic koronavirüse yakalandı #1

    Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, etkisini sürdürmeye devam ediyor...

    Spor camiasında da birçok isimde görülen virüs, son olarak tenisin önemli ismi Novak Djokovic'te de çıktı.

    TEST SONUCU POZİTİF

    33 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi.

    Djokovic koronavirüse yakalandı #2

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