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Djokovic koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in, koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 15:11
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, etkisini sürdürmeye devam ediyor...
Spor camiasında da birçok isimde görülen virüs, son olarak tenisin önemli ismi Novak Djokovic'te de çıktı.
TEST SONUCU POZİTİF
33 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi.