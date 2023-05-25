Dopingle suçlanan Simona Halep, duruşmasının ertelenmesinden şikayetçi Son sekiz ayda iki kez doping yapmakla suçlanan Rumen tenisçi Simona Halep, duruşmasının ertelenmesinden şikayet etti.

AA

Yasaklı madde kullanma ve biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle son sekiz ayda iki kez doping yapmakla suçlanan Rumen tenisçi Simona Halep, duruşmasının üç kez ertelenmesi nedeniyle mağdur duruma düştüğünü savundu.

"Ekimden bu yana yargılanmayı bekliyorum"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan eski dünya 1 numarası Halep, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA), üçüncü kez duruşmayı, bir ay sonrasına erteledi. Bu durumun sürekli tekrarlanması, beni kahrediyor. Ekimden bu yana yargılanmayı bekliyorum."

"8 aydır hiçbir turnuvaya katılamıyorum"

Doping test sonuçlarının pozitif çıkmasına yol açan maddenin, kullandığı bir vitamin takviyesinden kaynaklandığını ve bunu uzmanların raporuyla aralık ayında ITIA'ya sunduğunu kaydeden 31 yaşındaki tenisçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Hızlı yargılanma talebinde bulunmama ve buna hakkım olmasına rağmen, duruşmalar ertelenmeye devam ediyor. 8 aydır hiçbir turnuvaya katılamıyorum. Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon'ı kaçırarak kaybettiğim puanlar ve dünya sıralamasında yaşadığım düşüşün yanı sıra profesyonel oyuncu olarak itibarım da büyük yara aldı. Zihinsel yönden yaşadığım zorluklardan bahsetmiyorum bile."

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan Halep'in lisansı, yasaklı "roxadustat" maddesini kullandığı gerekçesiyle ekim ayında askıya alınmıştı. ITIA, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle Halep'in ikinci kez dopingle suçlandığını geçen hafta duyurmuştu.