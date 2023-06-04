Fransa Açık'ta Ons Jabeur 4. tura çıktı Fransa Açık'ta Ons Jabeur, Olga Danilovic'i 2-1'lik setler sonucu mağlup ederek tur atladı.

AA

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 7 numaralı seribaşı Ons Jabeur, 4. tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. günündeki tek kadınlar 3. tur maçında geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti Tunuslu Jabeur, dünya 105 numarası Sırp Olga Danilovic ile karşılaştı. İki saat 12 dakika süren maçı 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan Jabeur, tur atladı.

2019 ABD Açık şampiyonu elendi

Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (14 numaralı seribaşı), Rus Ekaterina Alexandrova (23) karşısında 5-7, 6-4 ve 7-5 biten setlerle 2-1 galip gelerek adını 4. tura yazdırdı.

Ukraynalı Lesia Tsurenko, 2019 ABD Açık şampiyonu Kanadalı Bianca Andreescu'yu (6-1, 6-1), Slovak Anna Karolina Schmiedlova, ABD'li Kayla Day'i (6-1, 6-3), ABD'li Bernarda Pera ise İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu (6-4, 7-6) 2-0'lık skorla geçti.

Erkeklerde tur atlayanlar belli oldu

Tek erkeklerde ise Danimarkalı Holger Rune (6), Arjantinli Genaro Alberto Olivieri'yi 3-0 (6-4, 6-1, 6-3), Arjantinli Francisco Cerundolo (23), ABD'li Taylor Fritz'i (9) 3-1 (3-6, 6-3, 6-4, 7-5), Bulgar Grigor Dimitrov (28) da Alman Daniel Altmaier'i 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) mağlup ederek 4. tura kaldı.