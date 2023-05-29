Fransa Açık'ta Tsitsipas ve Sabalenka tur atladı Başkent Paris'te düzenlenen Fransa Açık grand slam turnuvasının ilk gününde favoriler turladı

AA

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ilk günü kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile erkeklerde 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas tur atladı.

Sabalenka rahat kazandı

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Belaruslu raket Sabalenka, ilk tur mücadelesinde Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Üç numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Danielle Collins'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle geçerken, 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari ise Çek Karolina Muchova'ya 7-6 ve 7-5'lik setlerle yenildi.

Tsitsipas ikinci tura kaldı

Erkeklerde Yunan raket Tsitsipas, ilk turda Çek sporcu Jiri Vesely'yi 7-5, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek ikinci tur biletini aldı.

Yedi numaralı seribaşı Andrey Rublev de Sırp Laslo Djere'yi 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.